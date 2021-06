Une maman de 36 ans décède dans un accident sur l'autoroute à Blegny: le parquet lance un appel

Une dame de 36 ans a perdu la vie dans un grave accident de la route survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute E40 à hauteur de la sortie Blegny (province de Liège), indique le parquet de Liège samedi en début d'après-midi. Dans le même véhicule, la fille de la victime, son autre enfant de sept ans et un adulte ont été blessés et transportés à l'hôpital mais leur vie n'est pas en danger.

L'accident s'est produit peu après minuit dans la nuit de vendredi à samedi à hauteur de la sortie Blegny sur l'autoroute A3/E40 dans le sens Liège vers Aix-la-Chapelle. Une voiture, seule en cause, est impliquée. La conductrice, une maman de 36 ans, a voulu prendre la sortie de Blegny in extremis, mais pour une raison encore inconnue, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la bretelle de sécurité située entre la sortie et l'autoroute.

La dame a alors été projetée hors de son véhicule et est retombée sur l'autoroute où plusieurs voitures l'ont percutée. La victime est décédée sur le coup. Selon le parquet de Liège, elle ne portait pas sa ceinture de sécurité. Dans le véhicule accidenté, la fille de la victime, âgée de 16 ans, ainsi que son fils de 7 ans, ont été désincarcérés et transportés à l'hôpital en état de choc. Un autre adulte, dont le lien de parenté n'a pas encore pu être identifié, a également été désincarcéré et transporté à l'hôpital. L'état de santé des trois survivants n'est pas connu, mais leur vie n'est pas en danger, selon le parquet.

Le parquet liégeois lance un appel à l'automobiliste qui a pris la fuite après avoir percuté la dame et demande à ce qu'il se manifeste dans les plus brefs délais.