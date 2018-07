Une maison explose à Jalhay: la thèse du suicide n'est pas écartée

Comme l'explique Quentin Grégoire, le porte-parole des pompiers de la zone Vesdre, "les services de secours ont été appelés vers 15h25. Il ne reste pas grand chose de la maison. On est certain que la propriétaire du bâtiment n'était pas dans le bâtiment mais on n'a pas de nouvelles du compagnon de la dame."

La maison a été soufflée et un corps sans vie a été retrouvé par les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau dans les décombres.

Le bâtiment a été totalement soufflé par une "explosion importante" selon le porte-parole, et des débris ont été projetés dans les jardins des maisons voisines.

"Les maisons à gauche et à droite ont légèrement été touchées au niveau de la toiture et des vitres. La maison en face a été touchée également au niveau de la toiture et de la façade avant. Les vitres des voitures garées devant la maison sont aussi touchées", ajoute le porte-parole.

Un voisin raconte avoir entendu "une déflagration pas possible". "J'étais occupée de regarder les infos à la télévision. J'étais un peu choqué car je me suis demandé ce qu'il se passait. On sort de chez soi et on voit un truc apocalyptique. Je ne comprends pas, c'est du jamais vu."

Selon lui, c'est la haie de son jardin qui a fait bouclier et a protégé sa maison.