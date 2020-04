Une maison de Victor Horta vouée jadis à la destruction mise en vente pour 2,2 millions d'euros

Les amoureux du patrimoine Art nouveau bruxellois connaissent le prestigieux hôtel Van Eetvelde, avenue Palmerston, dans le quartier des squares. Un chef-d’œuvre du maître Victor Horta, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Ils connaissent aussi l’extension au numéro 2, une maison de rapport érigée en 1899. Celle-ci est aujourd’hui en vente pour 2,250 millions d’euros. Ce n’est pas un record pour un bien signé Horta. Mais ce type de vente reste exceptionnel en Région bruxelloise. C’est l’agence Jacques Bonnivers qui en charge de la commercialisation du bien, dont le propriétaire est la Chambre d’économie de Croatie depuis 2006. Aujourd’hui, le bâtiment de 838 mètres carrés habitables n’est plus adapté aux besoins de cette institution : des bureaux trop grands pour le nombre de collaborateurs et, à l’inverse, des salles de réunion trop petites pour accueillir des réceptions et des conférences.

Une cheminée Art nouveau. - © Jacques Bonnivers.

La mise en vente date de février, juste avant la mise en place des mesures de confinement lié à l’épidémie de coronavirus. Une quinzaine de candidats acquéreurs ont eu la chance de visiter le bien rarement ouvert au public. "Les personnes qui visitent en général ce bien représentent des instances diplomatiques", précise Gauthier Vranckx, agent auprès de Jacques Bonnivers, qui rappellent la proximité avec les représentations européennes à Bruxelles. "Nous avons également des investisseurs. Nous n’avons eu que très peu de personnes qui visitent ce bien pour occupation personnelle, bien qu’il puisse tout à fait s’y prêter." Une démolition prévue en 1936, en 1938 et en 1957 La maison compte six chambres et deux salles de bain. A l’origine, elle est destinée à la location selon les vœux d’Edmond van Eetvelde, alors secrétaire général de l’Etat du Congo. En 1926, la maison passe aux mains de la famille Nicolaïdes-Hoffman. Dix ans plus tard, celle-ci veut démolir le bien et le remplacer par un immeuble à appartements de plus de 40 mètres.

Une des salles de réunions. - © Jacques Bonnivers.

"Suite à une vague de protestations et à l’intervention du ministre des Travaux publics, la Ville de Bruxelles refuse d’accorder le permis de bâtir", rappelle le service du patrimoine de la Région bruxelloise. "En 1938, la maison, entre-temps revendue à l’architecte Jean Delhaye, fait à nouveau l’objet d’une demande de destruction, au profit d’un immeuble moins élevé, de neuf étages. Elle reste cependant sans suite. Le même architecte revient à la charge en 1957, avec cette fois un projet d’immeuble de six étages. Finalement, en 1958, Jean Delhaye décide plutôt d’apporter des modifications à la maison, pour y installer son bureau et y vivre avec sa famille." Les visites suspendues en raison du coronavirus Dans les années 50 et 60, la bruxellisation sacrifie des dizaines d’œuvres architecturales dans la capitale. Le 2 de l’avenue Palmerston sera finalement épargné : il est classé en 1971. En 2000, l’Unesco l’inscrit dans sa liste du patrimoine mondial exceptionnel. Il s’agit d’une œuvre totale, comme Victor Horta aimait à les imaginer. Mobilier, ferronneries, vitraux, portes, rampes d’escaliers… Tout, extérieur comme intérieur, rappelle les courbes de la nature, la flore et la faune dont s’inspire l’Art nouveau. Rénové en 2006 par la Croatie, le bien est fonctionnel. "Le chauffage, l’électricité, les parquets en chêne massif ont été refaits." Des aménagements sont toujours possibles mais on parle ici d’un édifice protégé totalement qui nécessite un permis unique en cas de demande de travaux.

La cage d'escaliers. - © Jacques Bonnivers.

Depuis la mise en place des mesures de confinement, les visites sur place ne sont plus possibles. "C’est une demande de l’IPI, l’Institut professionnel des agents immobiliers", explique Gauthier Vranckx. "Mais les visites reprendront au terme des mesures de confinement, vers le 11 mai. Tant nous-mêmes que nos visiteurs devrons porter masques et gants." Parmi ces prochains visiteurs, des candidats à l’achat et des curieux très certainement. "C’est certain, ce bien est exceptionnel. Par ailleurs, il y a un repli en ce moment du marché de l’immobilier avec le coronavirus. Mais le marché devrait repartir juste après. Les biens de Victor Horta restent à part. Ils prennent chaque année de la valeur en raison de leur caractère unique et rare…"

Une vue du ciel de l'avenue Palmerston. - © GOOGLE

Maison du Peuple Horta : une visite virtuelle saisissante - JT 19h30 - 18/12/2019 Une visite surprenante à plus d'un titre. Nous vous emmenons à la maison du peuple Horta, à Bruxelles. Ce superbe bâtiment de style art nouveau, construit par Victor Horta fin du 19ème, a été détruit en 1965. Mais les lieux revivent grâce au travail d'architectes de la Cambre. La visite, totalement virtuelle, témoigne de toute la splendeur du bâtiment.