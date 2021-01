Une Louviéroise cartonne à "N'oubliez pas les paroles"

A seulement 21 ans, Alessandra fait un carton dans la célèbre émission présentée par Nagui "N’oubliez pas les paroles" diffusée sur France 2 et Tipik. La jeune Louviéroise en est à sa 9ème victoire et comptabilise plus de 136.000 euros de gains, un record absolu dans l’émission. "On ne réalise pas, je n’ai vraiment pas l’impression de me mesurer aux grands comme Margaux ou Arsène qui ont des records. Pour moi c’était inatteignable, me dire que je les ai dépassés à ce stade-ci, je ne réalise pas, c’est exceptionnel", nous confie Alessandra. Et ce n’est pas tout, elle fait d’ores et déjà partie du cercle très restreint des 32 meilleurs Maestros de N’oubliez pas les paroles, "les 32 meilleurs se rejoignent pendant l’année pour faire des concerts caritatifs, je vais pouvoir y participer ça va être super chouette".

Un rêve qui se réalise

Participer au télé crochet de karaoké, c’est un rêve qui habite depuis plusieurs années. "Mon papa m’avait déjà inscrite quand j’avais 17 ans", nous explique telle, finalement c’est 4 ans et 5 castings plus tard que son rêve se réalise, "je me suis bon au pire on réessaie, le casting c’est vraiment une bonne journée et au final ça a payé en février dernier".

Et l’aventure n’est toujours pas finie pour Alessandra, rendez-vous chaque soir à 17 heures sur Tipik ou en replay sur Auvio.