Une liste noire d'élèves circule dans certaines écoles de la Ville de Bruxelles

Le cas qui nous a été révélé concerne un élève de 13 ans qui était en 1ère secondaire à l'Athénée Robert Catteau. L'école en question a refusé de le réinscrire. Et lorsqu'il a essayé d'avoir une place en 2ème secondaire à l'Institut Bischoffsheim, autre établissement de la Ville de Bruxelles, là aussi il a reçu une fin de non recevoir.

Une liste d'élèves dont on ne veut plus parce qu'ils ont des problèmes de comportement. Voila ce qui circule entre certaines directions d'écoles secondaires à la Ville de Bruxelles.

Matthieu Tihon, l’assistant social qui a dénoncé l’existence d’une liste noire dans certaines écoles de la ville de Bruxelles. - © F. Gérard - RTBF

Matthieu Tihon est assistant social pour l'ASBL Habitat et Rénovation. Au mois de juillet dernier, c'est lui qui a accompagné le jeune de 13 ans et sa mère dans les démarches d'inscription. "J'ai été témoin d'une liste noire, on peut vraiment dire ça comme ça, une liste noire que la responsable de l'établissement m'a montrée à travers un mail. Une liste dans laquelle j'ai vu le nom de cet enfant. Suite à cela, il n'a finalement pas pu s'inscrire alors qu'il restait de la place".

L'assistant social n'en reste pas là. Il adresse un courrier à Bernard Devos, le délégué général aux droits de l'enfant. Ainsi qu'à Faouzia Hariche, l'échevine de l'Instruction publique à la Ville de Bruxelles. "J'ignorais complètement que ce genre de pratiques existait", explique Matthieu Tihon. "Je ne sais pas vous dire combien de directions d'écoles secondaire à la Ville de Bruxelles le font. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, assistants sociaux, ce sont des pratiques discriminatoires. Notre job, c'est aussi de dénoncer ce genre de dérives. Surtout si ça peut éviter que des jeunes déjà exclus ne le soient une deuxième fois".

Plusieurs d'établissements auraient recours à cette liste noire

Alors combien de directions ont recours à cette liste noire parmi les 16 écoles secondaires de la Ville de Bruxelles. A bonne source, on nous dit que plusieurs d'établissements pratiqueraient cette double peine. Et tout cela à l'insu de l'échevine en charge de l'Instruction publique. C'est en tout cas ce qu'assure la socialiste Faouzia Hariche. "C'est tout simplement inadmissible. C'est mon combat depuis une quinzaine d'années. Que toutes les catégories de la population puissent s'inscrire dans les écoles de la Ville de Bruxelles. Et donc on a évidemment donné ordre à tout le monde de cesser de telles pratiques."

Suffisant pour éradiquer cette liste noire ? "Je l'espère bien", assure Faouzia Hariche qui ajoute "que si cela devait continuer il faudra prendre des sanctions pour que cela cesse".

L'échevine se dit "très étonnée"

Du côté de l'opposition, on s'interroge. On s'étonne aussi qu'une échevine qui a la tutelle des 16 établissements secondaires à la Ville de Bruxelles depuis 18 ans ne soit pas au courant de de pareille liste noire. "Je suis très étonnée et je trouve ça scandaleux", tonne Zoubida Jellab, conseillère communale Ecolo à la Ville de Bruxelles. "Ca veut dire quoi ? Qu'un élève n'a pas droit à une seconde chance dans les écoles de la Ville de Bruxelles ?".

A moins d'un mois des élections communales prévues le 14 octobre, voilà une polémique qui risque d'électriser la campagne. Et dont se serait bien passée la majorité PS/MR à la Ville de Bruxelles.