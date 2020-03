Une ligne d’assistance pour aider le personnel soignant dans ses tâches quotidiennes

La plateforme d’aide à domicile Helpper lance une ligne d’assistance gratuite pour aider le personnel soignant dans ses tâches quotidiennes. La plateforme connecte les personnes en besoin d’assistance à des volontaires de leur quartier prêts à donner un coup de main. Ces bénévoles pourront ainsi les aider pour les courses, le repas ou la promenade du chien, aller à la pharmacie etc. " Nous voulons absolument faire quelque chose pour le personnel soignant en cette période ", explique François Gerard, Fondateur de Helpper. "Ensemble, avec nos plus de 2500 bénévoles, nous voulons les aider rapidement et efficacement et faire en sorte que nos héros de la santé ne se retrouvent pas avec un frigo ou le ventre vide".

En ces temps de crise, la plateforme numérique est accessible gratuitement en Flandre à Bruxelles à tous ceux qui ont besoin d’assistance, aux bénévoles mais aussi aux villes et communes qui souhaitent mettre en place ce type d’entraide. La ligne d’assistance (02/272.08.10) est ouverte 7 jours sur 7, de 6h00 à 22h00.