Une ligne d'aide et d'écoute pour les jeunes ouverte à Mons

Après 1 an de pandémie, le moral n’est pas au beau fixe pour les étudiants : trouble du sommeil, soucis financiers, déprime, solitude etc.… Les problèmes sont multiples. Pour aider les jeunes, le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage vient d’ouvrir une ligne d’aide et d’écoute pour les 17/25 ans: c'est le 0485/673.664. Une équipe de 7 personnes se relayera au bout du fil et sera chargée de trouver des solutions.