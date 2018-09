Une Liégeoise condamnée pour avoir tenté d'empoisonner sa vieille tante 

Cette "empoisonneuse" de 39 ans a écopé de six ans de prison devant la chambre criminelle du tribunal correctionnel de Liège.

Il y a six ans de cela, elle a administré à sa tante de 75 ans de forte doses de médicaments alors que la vieille dame se trouvait en maison de repos.

La Liégeoise lui rendait régulièrement visite, dans cette maison de repos située à Rocourt. Elle lui apportait de la nourriture mais après chacun de ses passages, sa vieille tante était victime de malaise.

Et pour cause : des doses de benzodiazépine étaient dissimulées dans la nourriture. Des doses d'anxiolytiques jusqu'à vingt fois supérieur à la norme. Selon une expertise toxicologique, une telle consommation de médicaments chez une personne âgée peut provoquer son décès.

Cette Liégeoise ne s'est pas contentée d'empoisonner sa tante, elle l'a aussi dépouillée d'une forte somme d'argent : plus de 46.000 euros par le biais de fausses factures et escroqueries diverses. Une somme qui aurait pourtant permis à cette personne âgée d'être hébergée de manière plus confortable, et de bénéficier d'une chambre individuelle.

La chambre criminelle du tribunal correctionnel de Liège a qualifié les faits de tentative d'empoisonnement et a condamné la trentenaire liégeoise à une peine de six ans de prison. La justice a également ordonné la confiscation de la totalité de la somme qu'elle a dépouillée à sa tante.