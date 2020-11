Une jeune photographe continue à faire vivre les commerces de la rue des Carmes sur le Net

Ils vendent des fleurs, des vêtements pour dames ou des produits bio. Certains sont considérés comme "essentiels" et peuvent continuer à accueillir leurs clients, dans le respect des normes sanitaires, les autres doivent garder porte close et tentent de survivre grâce aux commandes en ligne. Les commerçants de la rue des Carmes à Namur sont quasiment tous des indépendants. Et depuis ce nouveau confinement, qu’ils soient ouverts ou non, ils ne voient plus passer grand monde. "Les gens ne passent pas dans la rue parce qu’ils savent bien que la plupart des magasins sont fermés. Personne ne vient. On tourne à vingt pourcents de notre chiffre d’affaires normal", déplore Geoffrey, fleuriste. Le télétravail, la fermeture des hautes écoles et universités et la fin des "après-midi shopping" ont fini par déserter ce quartier habituellement fort animé, notamment grâce aux initiatives de ses commerçants.

Un portrait par semaine sur Facebook

Cette période plus calme a été mise à profit par une jeune photographe pour aller à la rencontre de ces commerçants, qui sont aussi ses voisins. Margaux Voglet leur a ainsi tiré le portrait, en mots et en images, et les distille à raison d’un par semaine sur sa page Facebook et celle du quartier. "J’ai voulu les mettre à l’honneur et faire parler de ce quartier que j’adore", raconte-t-elle. Une manière de continuer à les faire vivre, malgré la fermeture de beaucoup d’entre eux. Les retours ne se sont pas fait attendre : " Il y a des commentaires qui font vraiment très plaisir. Notamment ceux des gens qui disent qu’ils ne connaissaient pas le magasin et qu’ils iront découvrir ces magasins. Même s’il y a un nouveau client par commerce qui passe la porte en plus, ce sera déjà une énorme victoire pour moi", espère la photographe. Les photos réalisées par Margaux seront pour les commerçants et ils pourront s’en servir pour continuer à faire valoir leur commerce dans le futur. "On est un peu bassinés de choses négatives en cette période de coronavirus. Pour nous, ce genre d’initiative, c’est magique", se réjouit Simon, qui gère un magasin de livres et disques de seconde main.