"Une jeune fille se faisait insulter dans le tram à Bruxelles, dans l'indifférence totale"

Les deux hommes ne se laissent pas faire non plus et insulte l’échevine, lui dise de "dégager". "Ils disent qu’ils vont me cracher au visage", poursuit Zoubida Jellab qui voit alors les assaillants débarquer. Le ton redescend dans le tram. Le voyage se poursuit. "Sur le moment, j’étais tellement dans la brume que j’en ai perdu ma petite mallette avec mon ordinateur, moi qui n’ai jamais rien perdu de ma vie", ajoute celle qui descend près du canal.

Que s’est-il passé auparavant ? Quelle est la genèse de l’embrouille ? Zoubida Jellab l’ignore. Elle s’assied puis se ravise rapidement. Celle qui est mère de famille bondit. "Je ne sais pas pourquoi : j’ai pété un câble. Personne ne réagissait. Les gens assistaient à la scène sans broncher. Je me suis alors levé et je me suis lâché sur les deux hommes. Je leur ai dit que c’était scandaleux, que leur langage était ordurier. Je voulais que d’autres interviennent, que le conducteur intervienne. Mais rien ! Les deux hommes jouissaient d’une toute-puissance. Et puis les propos étaient tellement violents que cela pouvait basculer dans la violence physique. J’étais bouleversée."

La STIB rappelle les mesures mises en place. Tout d’abord, le personnel de sécurité. Celui-ci est présent dans les stations, aux arrêts, dans les véhicules. "Nos agents ne peuvent pas être présents partout. Mais il existe notre ligne 1707 pour signaler tout problème sur notre réseau." Objet suspect, comportement problématique, altercations et même agressions. "Comment faire en sorte que les gens réagissent ? On peut appeler le 1707. On arrive à un call-center qui en fonction de la situation dispatchera. Les usagers peuvent alerter le conducteur qui appelle nos services de sécurité. Devant des situations plus graves, nous invitons les usagers à contacter directement la police. Ce sera toujours la solution la plus rapide."

Mais cette perte n’est rien, ajoute l’échevine, face à la violence de la scène et la passivité des usagers. Elle veut ouvrir un débat. "J’ignore ce qui s’est passé avant que je ne monte, si les insultes avaient commencé bien avant, qui a commencé. Ce qui est sûr, c’est que les protagonistes ne se connaissaient pas." L’écologiste n’accuse personne "mais la question que je me pose, c’est comment intervenir quand on est nombreux à assister à une scène de la sorte pour que le ton baisse ? Les gens ont peur, je le comprends. Cela peut partir en vrille. Mais ne devrions-nous pas agir tous ensemble ? Hurler tous ensemble pour que ceux qui se rendent coupables d’agressions verbales se taisent ? Nous ne sommes pas dans la rue, mais dans un lieu confiné. Quelles techniques adopter ? Quels mots utiliser ? Comment se protéger face à cela ? La violence existe partout. Mais ce qui me frappe, c’est qu’une jeune femme, qu’elle se trouve tard le soir dans une station ou entourée dans un tram, est toujours seule. Comment trouve-t-on du secours ? Dans le tram, tout s’est arrêté quand les deux individus sont descendus. Mais qui sait, cela aurait pu durer plus longtemps."

En Belgique, 60% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste dans la rue ou les transports publics. Une femme sur deux a été physiquement attaquée dans la rue ou dans les transports en commun. Lorsque tu es victime de harcèlement sexiste ou témoin d’une telle situation, tu peux (ré)agir. Ces derniers mois, nos jeunes activistes ont travaillé avec la STIB pour proposer des solutions qui visent à combattre le harcèlement sexiste dans l’espace public, en particulier dans les transports en commun. Le groupe poursuit un double objectif : donner aux victimes les moyens d’agir contre le harcèlement sexiste et donner aux témoins les moyens d’agir et d’intervenir pour stopper le harcèlement et soutenir les victimes.

Le post de Zoubida Jellab a en tous les cas fait réagir sur les réseaux sociaux, certains racontant avoir vécu une situation similaire. "J’étais intervenu un jour dans un tram où une femme enceinte se faisait frapper par son mari jusqu’à ce que la police arrive", écrit un internaute. "Il y a même pas un mois, je m’interposais entre deux hommes et des jeunes filles dans le bus et sous les regards bêtes des passagers", raconte un autre. "Moi-même, ça m’est arrivé et je me suis interposée entre le mec et la jeune fille. Car on est dans l’urgence et l’indifférence des passants et puis aussi entendre la police vous dire que vous n’avez pas le droit de faire des photos ou des vidéos de gens sans leur autorisation même si vous ne publiez pas…", ajoute un autre commentaire.

Une victime de harcèlement raconte : "Rien ne va, quand tu es seule le soir sur leurs quais à 22h à De Brouckère et tu as le gros lourd qui arrive, on se sent piégées. Histoire vécue. Le mec qui vient s’asseoir à côté de toi dans le bus et te susurre des dégueulasseries parce que tu ne lui réponds pas. C’est toi qui bouge, ce connard reste. Que faire de plus à part gueuler dans le bus ou le tram pour attirer l’attention et les gens avec leurs yeux ???? ça m’énerve !"