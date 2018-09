Une jeune fille condamnée pour avoir harcelé une de ses profs sur les réseaux sociaux

Le tribunal correctionnel de Verviers a en effet infligé à une jeune femme aujourd'hui âgée de 20 ans une peine de travail de 100 heures.

Pendant plus d'an an, elle s'en est prise à sa professeure de sciences via la création et l'utilisation de faux profils sur Facebook et sur son service de messagerie Messenger.

De 2016 à 2017, la professeure mais aussi cette jeune femme ont été inondés de messages, un véritable harcèlement. Elles ont d'ailleurs toutes les deux porté plainte.

Lors de l'enquête, les policiers ont constaté que les adresses IP, les adresses informatiques, étaient reliées à la box internet du beau-père de la jeune fille, chez qui elle vivait alors. C'est de là que partaient les messages. Des messages qui portaient notamment sur la vie privée de la professeure harcelée.

Devant le tribunal, cette jeune femme a d'ailleurs reconnu la création d'un faux profil Facebook pour essayer de confondre son propre harceleur qu'elle pensait être sa professeure. Par contre, elle a nié avoir créé de faux profils sur Messenger.

Le tribunal a jugé les déclarations de la jeune femme peu vraisemblables et entachées de contradictions. II a également estimé que la jeune femme avait eu du "mépris pour la tranquillité et la sérénité de sa victime." Il l'a donc condamnée à 100 heures de travail. Et si elle ne les effectue pas, la jeune harceleuse écopera de 12 mois de prison.