Une infirmière à vélo renversée chaussée de Haecht: "A Bruxelles, on a des sueurs froides tous les jours"

La fondatrice de Wheel of Care, service d’infirmerie à vélo, a été percutée mercredi matin sur la Chaussée de Haecht alors qu’elle se rendait à vélo à son travail. C’est la deuxième fois que Flora Billiouw se fait renverser à vélo. Hors de danger, elle témoigne par téléphone : "Un véhicule derrière voulait me dépasser et elle l’a fait agressivement. Il m’a donné un coup contre mon guidon, j’ai perdu le contrôle de mon vélo et je me suis crashée contre une voiture garée. Au moment où je me suis rendu compte de ce qu’il s’était passé, j’ai voulu prendre la plaque de la voiture mais elle était déjà partie."

La deuxième fois qu’elle se fait renverser

Cette fois, ajoute-t-elle, "j’ai eu beaucoup de chance et de très bons réflexes, je m’en sors avec un gros hématome au tibia et des courbatures. Mais il y a deux ans, j’ai eu trois mois de revalidation après avoir été renversée à Koekelberg par une conductrice sans permis. C’est frustrant parce que je me rends compte que, depuis, rien n’a changé."

La fondatrice du service à vélo Wheel of Care se dit "inquiète" pour ses collègues qui, comme elle, prennent le vélo tous les jours dans le cadre de leur travail. "Tout le monde parle des problèmes climatiques et on fait des efforts pour réduire notre empreinte écologique, mais dans les rues on se sent très vulnérables", explique-t-elle. "On travaille dans 7 communes différentes à Bruxelles et on rencontre tous les jours une certaine agressivité. On a tous les jours des sueurs froides dans le dos quand on passe à certains endroits. Il y a plein de cowboys derrière le volant, mais c’est aussi un problème d’infrastructure : il a beaucoup de trous sur les routes et pas toujours de pistes cyclables."

A la suite de cet accident, Flora Billiouw s’est rendue à l’hôpital et la police pour déposer plainte. Les services de la zone de Police Nord nous confirment qu’un PV pour délit de fuite a été dressé et que l’ensuite suit son cours. D’éventuelles images de caméras de surveillance seront recherchées pour tenter d’identifier le véhicule.

Notons qu’en 2017, une femme de 28 ans est décédée des suites de ses blessures après avoir été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la chaussée de Haecht.