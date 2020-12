Une importante fuite d'eau à Woluwe Saint-Pierre perturbe la circulation

Une importante fuite d'eau a été constatée au carrefour du Musée du tram à Woluwe-Saint-Pierre rendant la circulation impossible à cet endroit, a fait savoir mercredi matin sur Twitter Benoit Cerexhe, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.

La fuite d'eau, située au carrefour du boulevard du Souverain et des avenues de Tervuren et Parmentier, serait due à une canalisation qui aurait sauté selon le bourgmestre. "On a eu affaire à un véritable geyser avec une menace d'effondrement de la chaussée". La ligne de tram 8 est actuellement interrompue et les lignes 39 et 44 ont été interrompues entre 6h00 et et 7h23 mais ces dernières sont à nouveau assurées, a ajouté la Stib.

Les pompiers, la police, Vivaqua et les services communaux sont sur place. Il est conseillé d'éviter de rentrer dans Bruxelles par les quatre bras et l'avenue de Tervueren. La zone risque d'être perturbée encore quelques heures, le temps des réparations.