Une immersion dans l'informatique exclusivement réservée aux femmes à l'Ecole 19

Lancée il y a un an à Uccle, l'école d'informatique "19" n'atteint que 5% de candidates femmes lors de ses 'piscines', sessions immersives dans l'informatique qui débouchent sur un examen d'entrée. Ce chiffre est peu étonnant: en Fédération Wallonie Bruxelles, à peine 7% des étudiants en informatique sont des femmes. Face à ce constat, l'école 19 a décidé de miser sur les femmes en organisant une session immersive exclusivement réservée aux femmes du 11 février au 8 mars.

Etudiante en sociologie, Audrey, 19 ans, participe à cette immersion. Elle explique: "L'informatique est présent partout et je ne voulais pas ressembler à mes parents qui me demandent toujours comment utiliser les nouvelles technologies. Quand je me suis inscrite, c'était surtout pour apprendre de nouvelles choses. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre ce qu'il se passait et je me suis dit que c'était vraiment chouette. J'aimerais beaucoup pouvoir continuer."