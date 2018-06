Une "grande surface" éthique et responsable où tout est mutualisé ouvre à Gembloux

Un nouveau magasin ouvre ses portes ce mardi à Gembloux. L'originalité du concept, c'est qu'il associe plusieurs petits commerçants dans le centre-ville. On va donc y trouver des produits alimentaires mais aussi des livres, des jouets ou encore des matériaux de construction écologiques.

En fait, ce sont deux magasins mitoyens - une librairie et une épicerie - qui ont été repris par des clients qui ne voulaient pas les voir disparaître. Ils se sont organisés en coopérative et ont créé donc ce "Hoping Center", une sorte de "grande surface" éthique et responsable.

Les petits commerçants de la région qui ont du mal à s'installer tout seul pourront venir y vendre leurs produits à condition de respecter certains critères.

Thierry Van Hentenryk est l'un des tout premiers indépendants à intégrer la coopérative. Il vend du vin et le dit clairement : sans ce projet, il n'aurait pas pu se lancer tout seul.

"C’est un peu le principe des halles commerciales. D’ailleurs, le projet est une espèce de marché couvert. Le seul gros investissement auquel je dois consentir, c’est le stock de départ. D’habitude, si je veux me lancer en tant que caviste, avec un vrai local dédié uniquement à ça, il y a le loyer à payer, les assurances, les caisses, les frais de Bancontact… Ici, tout est mutualisé ! Exemple : la caisse du magasin va aussi servir à payer mes vins. Je ne dois pas prendre en charge la totalité des frais. Et c’est ce qui me permet de me lancer. Sans ça…"

Plus d'une centaine de coopérateurs ont déjà apporté des fonds dans ce projet.