Une grande partie des administrations wallonnes en grève

La plupart des fonctionnaires wallons se croisent les bras ce vendredi. C'est le cas au SPW, au centre Perex, au Forem ou encore à l'Agence Wallonie pour une vie de qualité (Aviq), au Département de la Nature et des Forêts (DNF) ou encore les Écluses. Par contre, les transports en commun ne sont pas concernés.

En ligne de mire des syndicats : les promesses non tenues ou qui tardent à se concrétiser du gouvernement wallon. Par exemple l'aménagement des fins de carrière pour les fonctions pénibles.

"On ne veut pas arriver à la pension en étant complètement cassé"

Nous sommes allés à la rencontre d'un gréviste. Son nom : Roger Sostrate, 50 ans. Il est garde de route, notamment chargé de détecter les défauts dans les voiries ou de faire de l’épandage, jour et nuit, en toute saison, dans des conditions de travail parfois difficiles.

"Les horaires qu’on doit faire des fois en hiver, lorsqu'il fait froid, ce sont tout le temps des charges lourdes qu’on doit prendre, du béton qu’on doit casser, dans toutes les conditions de temps aussi."

Sans parler des risques liés à la circulation. "Il faut être sur ses gardes tout le temps. Tout ça engendre du stress."

Des aspects du métier qu’il juge pénibles, c’est pour ça qu’il réclame un allègement de son temps de travail. "Quand on arrive à un certain âge, on ne peut plus faire tout ce qu’on veut comme avant. C’est pour pouvoir être un peu soulagé et ne pas arriver à la pension en étant complètement cassé par le travail."

Et sur les routes, le travail ne s’arrête quasi jamais. Or, selon lui, les mesures d’économie imposées à la Fonction publique menacent la continuité du service. "Des gens qui vont partir à la pension ou des gens qui vont tomber en maladie, on ne nous remplace pas assez vite. On ne sait plus faire notre travail correctement."

Pour toutes ces raisons, Roger Sostrate se croisera les bras ce vendredi. "Ça fait longtemps qu’on nous promet beaucoup de choses, et si on ne veut pas nous donner les moyens, on ne peut pas avancer."

Les représentants syndicaux négocient depuis des années sur ces points, et d’autres, avec le gouvernement wallon. Ils estiment qu’il y a des avancées, mais pas suffisantes ; et des promesses, mais pas concrétisées. D’où l’appel à la grève de ce vendredi.