Une grande collecte de sang est organisée samedi à Grez-Doiceau

A la manœuvre, le fonds Jérémy qui organise cette grande collecte pour la neuvième année consécutive.

Le point de départ de l’opération, c'est une prise de conscience d'un papa, dont un des enfants a été touché par une grave maladie.

Le jeune homme s'en est finalement sorti après avoir bénéficié d'une cinquantaine de poches de sang. Depuis, sa famille remue ciel et terre pour sensibiliser la population au don de sang.

Ce papa, c'est Philippe Lenaerts, aujourd'hui responsable du fonds Jérémy.

"Généralement, on récolte entre 250 et 300 poches de sang par an. Il y a à peu près 50 à 100 nouveaux donneurs sur une collecte. Cela devient conséquent. On a voulu l’événement un peu festif pour inciter les gens à venir, détendu. Certaines personnes viennent même en groupe. D’autres y viennent à l’initiative d’un " cadeau d’anniversaire ". En soi, le geste est simple ! Avant, vous remplissez un questionnaire. Vous êtes également vu par un médecin qui s’assure que vous êtes en bonne santé et que vous ne risquez rien. Cela prend maximum 30 minutes. Le sang que vous allez donner sera conservé en entier dans sa pochette ou sera divisé (globules blancs et rouges). Un geste simple, je vous dis, mais qui peut réellement sauver des vies !"

En pratique, la collecte aura lieu samedi entre 12h00 et 19h00 dans le centre de Grez-Doiceau.