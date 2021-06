Une fillette de 7 ans à la rue avec sa famille : son école de Schaerbeek se mobilise

"On a insisté : on lui a dit que ce n’était pas un souci et nous pouvions faire le nécessaire à l’école", nous explique Eduardo Cachapa, directeur de l’école 3 qui a posté un appel à l'aide sur Facebook. "Et faire en sorte que la petite, durant la journée, puisse venir à l’école, avoir un repas chaud… La famille, depuis plusieurs jours, dormait dans une station de métro."

Il y a quelques jours, les professeurs et la direction se sont inquiétés de son absence. Le directeur a contacté la maman, originaire de la communauté Rom. Elle vit dans la rue et n’a pas accès à l’eau pour faire la toilette de sa fille.

D’autres parents d’élèves se mobilisent aussi pour héberger la famille à long terme et lui fournir de la nourriture… Résultat : l’élève est de retour. On l’a dit : comme cette famille, 150 personnes autres personnes se sont retrouvées à la rue début mois dont 93 enfants.

La demande de places est de plus en plus importante

Sébastien Roy, le directeur du Samusocial, explique que des places ont été supprimées en raison de restrictions budgétaires, liées à la crise sanitaire. "Nous avons supprimé plus ou moins 200 places, dont des places familles. ll faut savoir qu’une capacité exceptionnelle d’hébergement avait été développée avec la crise Covid. Globalement, le nombre de places a augmenté. Mais nous faisons face à un phénomène où la demande de places, le nombre de familles à la rue est de plus en plus importante. Il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande. Ce qui fait que nous n’avons pas assez de place."

La solution est toujours mauvaise

Comment le Samusocial fait le tri, entre les personnes sans toit qui peuvent rester et celles qui doivent partir ? "Mettez-vous à la place des assistants sociaux qui doivent faire des choix cornéliens. La solution est toujours mauvaise quand il faut fermer des places. On utilise des critères médicaux et sociaux, à savoir la vulnérabilité médicale des différentes personnes. Choisir entre un adolescent qui a une maladie chronique et une famille avec un enfant en bas âge, la solution est d’office mauvaise. Le choix n’est jamais le bon."

Fort heureusement, grâce au réseau associatif bruxellois, des solutions temporaires d’hébergement ont pu être trouvées pour une vingtaine de familles. "Mais il reste encore beaucoup d’enfants à la rue. Les maraudes y sont confrontées tous les jours."

Sur une année, le Samusocial a accueilli plus de 750 familles. Pour quatre sur cinq, "on a retrouvé des solutions d’hébergement à long terme", se réjouit Sébastien Roy. "Le phénomène augmente. Mais nous réorientons énormément de familles, heureusement."