Une fenêtre ouverte sur le Musée des Beaux-Arts de Mons via les réseaux sociaux

L’exposition "L’école de Mons. 1820-2020" a ouvert ses portes le 7 mars dernier et elle devait être accessible (et le sera on l’espère) jusqu’au 16 août. Un peu triste de laisser des salles éteintes et silencieuses où dorment de belles œuvres réalisées par des artistes Montois au fil des deux siècles derniers. Histoire de garder une petite fenêtre ouverte sur l’expo et de garder un lien avec le public, l’équipe du musée a donc décidé de réaliser des capsules vidéo. Le BAM ne veut pas rivaliser avec les grands musées du monde qui proposent en ce moment des visites virtuelles. Ici, on a travaillé en toute simplicité, comme l’explique Xavier Roland, directeur du Pôle Muséal de Mons : "ces capsules sont faites de façon très simple et très spontanée, nous avons des chefs-d’œuvre dans ce musée et dans cette période compliquée nous voulons partager ces beaux moments avec les gens, ce sont d’abord les émotions, les sentiments que dégagent ces œuvres qui sont décodées".