Une femme de gille témoigne anonymement: "Je suis le boy de mon mari pendant trois jours"

Non, être une femme de gille pendant le carnaval de Binche, ce n'est pas forcément très drôle.

C'est le genre de témoignage qu'on n'entend pas souvent. la plupart des femmes de gilles sont ravies de se dévouer corps et âme à ce folklore. A tel point que dire le contraire ne serait pas très bien vu.

Pour moi c'est vraiment une corvée

Voilà pourquoi cette femme de gille témoigne anonymement, à quelques jours du lancement des festivités:

"Moi je pense que je suis un peu le boy de mon mari pendant 3 jours, voire même un peu avant, puisqu’il faut faire toutes les courses, il faut tout organiser. Pour moi, c’est vraiment une corvée".

La peur de l'erreur

Elle a pourtant été jusqu'à suivre des cours de bourrage pour que son gille soit parfait, mais son "travail" ne se limite pas à l'habillage du gille: "Il y a aussi le cortège aux masques, il faut lui donner son masque, il faut lui donner l’essuie, il faut voir s’il est toujours bien, s’il n’y a pas de cheveu qui dépasse. Et quand on arrive à la commune, en tant que femme, on est un peu éjectée, car comme c’est le gille le roi, c’est le gille qui rentre, puis après, forcément, on doit retourner pour préparer le diner pour tous les invités, puis il faut préparer les oranges, il faut tout repréparer, les barettes, les mouchoirs de cous, il faut tenir le sac à dos avec les oranges..."

Le stress prend ainsi parfois le pas sur le plaisir: "C’est stressant, parce que si on fait une erreur, déjà lui il le ressent, et on a toujours peur après, du regard des gens".

Cela va même jusqu'à peser sur son couple: "Il y a la tension qui monte. Lui je le comprends il est dans son élément, mais moi pas du tout. Pour les gens qui viennent de l’extérieur, c’est magnifique, mais de l’intérieur, c’est pas la même chose."

Un manque de reconnaissance

Cette femme de gille pointe notamment le manque de reconnaissance par rapport à tout le travail accompli pour mettre l’homme en valeur: "Il faut faire des sacrifices, il y a trop de charges avec tout ce qu’il faut faire pour lui, et je trouve qu’on n’a pas assez de remerciements pour ça, même par rapport à la commune ou aux médias. On est cachées et c’est le mari qui est roi, et c’est nous qui faisons tout, alors que lui ne fait rien.

C’est lui qui a toutes les médailles et nous, en tant que femme on n’a rien du tout".