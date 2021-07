Une fanfare montoise fait le déplacement jusqu’à Pepinster pour réconforter les sinistrés : "Il faut être unis plus que jamais"

Ils sont venus vêtus de noir avec leurs instruments de musique. Des Montois avaient fait le déplacement jusqu’à Pepinster en ce 20 juillet, journée de deuil national en mémoire des victimes des inondations.

"On est une petite quinzaine de musiciens issus de diverses harmonies, explique Joël Dramais, membre de l’harmonie Music’All d’Havré. On est venus assister les personnes qui malheureusement n’ont pas la chance que nous avons d’avoir les pieds au sec."

Objectif de cette fanfare rassemblée au milieu des ruines : réconforter les sinistrés avec de la musique. La Brabançonne d’abord en cette veille de 21 juillet, mais aussi le célèbre air du Doudou cher aux Montois.

"On est venus les assister la nuit de jeudi à vendredi et au vu l’ampleur des dégâts on s’est dit qu’il fallait qu’on revienne avec la musique pour redonner le moral aux troupes. C’est le principe même de la Belgique, l’union", poursuit Joël Dramais.

Le musicien conclut : "C’est la veille de la fête nationale donc c’est le moment de rappeler au pays qu’il faut être unis plus que jamais."