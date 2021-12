Une façade recouverte de 2022 peluches et l’espoir d’entrer dans le livre des records

A quelques semaines de Noël, vous êtes nombreux à placer des guirlandes lumineuses sur vos façades. A Chaumont-Gistoux, un couple a mis la barre encore un peu plus haut en recouvrant sa façade de peluches. L’objectif d’André et de Claudine est d’entre dans le livre des records. Un dossier a été introduit. En 2004, André avait déjà reçu un diplôme du Guinness Book après avoir réalisé un père noël de douze mètres de haut pesant plus d’une tonne.