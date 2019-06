Une fabrique alimentaire originale projette de s'installer dans le zoning de Rhisnes

Elle transformera des fruits et des légumes cultivés dans la région, pas pour les exporter à l'autre bout du monde, mais pour être consommés localement. C'est ce qu'on appelle le "circuit-court".

Très tendance ces dernières années

C'est vrai que les projets d'alimentation en circuit-court poussent comme des champignons. Mais cette nouvelle fabrique alimentaire namuroise est un projet original, parce qu'il s'agit d'une petite usine de transformation de l'alimentation. Avec, au bout de la chaîne des produits comme des conserves de légumes, des confitures, des sauces, des jus de fruits, des plats préparés...

Mais c'est bien du circuit-court dans la mesure où les fruits et les légumes proviendront de maraîchers et cultivateurs du coin et que les produits seront distribués localement, via des coopératives alimentaires, des cuisines de collectivité (on pense aux écoles ou aux maisons de repos), des restaurants, ou même directement aux particuliers.

Le projet comprendra aussi une bocalerie

Pour les sauces, les confitures ou certaines conserves de légumes, la fabrique utilisera des bocaux consignés pour éviter les déchets d'emballage. Cela suppose quelques équipements : un doseur pour un remplissage semi-automatique, une colleuse d’étiquette, un autoclave pour stériliser les bocaux...

Des bocaux qui pourrait aussi servir à conserver des préparations à base de viande. Car la fabrique comprendra aussi un petit abattoir de volailles, très attendu par les éleveurs wallons depuis la fermeture l'année dernière de celui de Sclayn. L'équipement sera complété par un atelier de découpe.

L'investissement total est évalué à environ 3 millions d'euros. La demande de permis de construire vient d'être déposée. Les travaux pourraient démarrer en octobre.