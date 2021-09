Une exposition photo réalisée par des personnes déficientes visuelles à Charleroi : « Une première »

Dès demain, l’exposition " Blind Photo " sera accessible au public au Musée de la Photographie à Charleroi. Une série de 25 photos prises et sélectionnées par Adeline, Françoise, Isabelle et Laurence, 4 femmes malvoyantes ou aveugles, pendant 2 ans avec Les Amis des Aveugles et des Malvoyants. Jusqu'en janvier 2022, découvrez des photos de leur quotidien.

On a appris à faire des photos

Pour produire l’exposition, les 4 (désormais) artistes ont dû tout apprendre. " On a dû apprendre à se servir d’un appareil photo. On en a testé plusieurs, avec le téléphone, les tablettes ou les appareils numériques pour savoir avec lequel on se sentait le plus à l’aise ", explique Françoise, artiste exposée. " C’est l’appareil numérique qui a gagné. Après, on a appris à faire des photos, à calculer les distances avec nos problèmes de vue à toutes les 4 qui sont très différents. On a appris à jouer avec la lumière, le son et les odeurs aussi. C’est surtout ça qui nous a permis de faire des photos, mais chacune à notre manière ", précise-t-elle.

On a toujours en tête l’image d’un déficient visuel avec sa canne qui n’a aucune perception du monde

Une exposition et un objectif qui leur tenait à cœur dès le début. " On était toutes emballées lorsqu’on l’a appris. Ça a pris une grande importance pour nous, parce qu’on peut montrer que même en étant aveugle, on peut faire plein de choses. Dont de la photo ", sourit Françoise. Une exposition importante aussi pour le Musée de la Photographie. "C’est une première, c’est la première fois que l’on expose des personnes malvoyantes ou aveugles. On a toujours en tête l’image d’un déficient visuel avec sa canne qui n’a aucune perception du monde ", dit Marie-Jeanne Vanaise, médiatrice du projet pour le Musée. " Or, cette exposition permet justement de montrer que c’est en convoquant tous ses sens qu’on peut aussi avoir une très bonne et une très fine perception du monde ", affirme-t-elle.

En plus des 25 photos, une table sensorielle est présente, avec des odeurs, des photos tactiles et des QR codes pour une audiodescription. "L’exposition s’adresse vraiment à tout le monde", conclut Marie-Jeanne Vanaise.