Une explosion suite à une fuite de gaz simulée dans une entreprise Seveso à Habay

Une simulation d'urgence a été organisée mardi par les services fédéraux du Gouverneur de la province de Luxembourg, au sein de l'entreprise Seveso Antargaz à Habay. Un exercice organisé en collaboration avec le Centre de crise fédéral.

Le scénario était tel qu'une explosion est survenue après une fuite de gaz, et qu'une personne était gravement blessée. Une telle situation permet d'avoir une vue d'ensemble sur la manière dont les événements sont coordonnés.

"Il s'agissait d'un exercice limité qui vivait à tester la manière dont était menée l'alerte par un exploitant Seveso au service opérationnel et aux autorités, nous a expliqué Thomas Pinto, attaché planification au centre de crise fédéral. A la suite de cela, on a voulu tester la manière dont se passait la première concertation entre l'exploitant du site et les premiers services d'intervention présents sur place. Après, il y a eu une concertation multidisciplinaire entre les pompiers, la police, la Protection civile… Le but était de voir comment s'échangeait les informations pour la partie opérationnelle. L'exercice s'arrêtait là. Ensuite, on a fait un point de la situation au Gouverneur qui a mené au déclenchement fictif d'une phase provinciale, afin que le Gouverneur puisse prendre en charge la gestion stratégique."