Une ex-imprimerie des années 30, un domicile privé : la demande de classement qui embarrasse Pascal Smet

Témoin de l’architecture des années 30 et de l’architecture Art déco, il a fait l’objet en décembre dernier de l’ouverture d’une procédure de classement par le gouvernement régional bruxellois. Cocasserie : y habite le secrétaire d'Etat en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, Pascal Smet (sp.a, one.brussels), celui qui signe habituellement les arrêtés en matière de classement. Assiste-t-on à un conflit d’intérêts ?

Ce ne sont pas les bâtiments industriels transformés en lofts qui manquent à Bruxelles et dans le Pentagone en particulier. Le 47 de la rue du Houblon, qui abritait jadis la rédaction et l'imprimerie de l’Echo de la Bourse, la fameuse "Imprimerie Imifi", ne fait pas exception.

Premier retour en arrière… Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020, jour de conseil des ministres bruxellois. C’est la fin de l’année et c’est un gros conseil avec plus de 200 points au menu . Le point 111 arrive sur la table : "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entamant la procédure de classement comme monument de certaines parties des anciens bâtiments de l’Echo de la Bourse sis rue du Houblon 47-47A à Bruxelles".

Outre la façade en "enduit de type granilis", ses tourelles, l’escalier central d’époque en granito, l’ascenseur Jaspar en gaine ouverte, le bâtiment conserve encore les inscriptions "Imprimerie 'Imifi'" et ses anciens ateliers. Depuis 2001, il est inscrit sur la liste de sauvegarde régionale.

Dans la même période, le bien désaffecté est entièrement rénové par des privés et transformé en 20 lofts (180 mètres carrés en moyenne), une salle polyvalente et des garages. La Ville de Bruxelles et son échevin de l’Urbanisme Henri Simons soutiennent à l'époque cette initiative au travers de la Délégation au développement du Pentagone, dont l’objectif est de lutter contre les chancres urbains et de ramener des habitants dans le centre-ville. Parmi les propriétaires des lofts, on va retrouver Pascal Smet, mais aussi la députée Marie Nagy (Défi), l’actuel Premier échevin Ecolo Benoît Hellings…

Nous n’avons pas géré ce dossier

En 2003, une première procédure de classement est ouverte par la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS) et la Direction du Patrimoine, appuyée par les copropriétaires. Sans succès! En 2010, les copropriétaires vont relancer la procédure et veulent faire classer la façade à rue, les façades de la cour intérieure, le hall d’entrée principal avec l’ascenseur et la cage d’escalier. En 2011, les avis de la CRMS et de la Ville de Bruxelles tombent : ils sont favorables. Le bien mérite une protection et ce n'est pour rien qu'il a déjà ouvert ses portes pour les Journées du Patrimoine.

Mais ce n’est que fin 2020 que le dossier passe enfin en conseil des ministres. Embarras pour Pascal Smet. Selon nos informations, en tant que résidant de l'immeuble, il n’aurait pas soutenu la dernière demande de classement émanant de la copropriété. Mais l’ombre du socialiste néerlandophone, qui a la tutelle sur la patrimoine bruxellois, plane.

"Il a voulu être précautionneux afin d’éviter une possible perception de conflit d’intérêts", signale son cabinet. D’où le transfert du dossier à Sven Gatz. Le cabinet de Pascal Smet précise en outre qu’il reste "serein dans le sens où nous n’avons pas géré ce dossier qui a suivi son cours", naturellement, au sein de l’administration.

En attendant, le dossier est revenu auprès des services compétents. Le classement, s’il est confirmé, peut tomber dans plusieurs mois, voire plusieurs années.

En attendant aussi, on apprend que le député MR Geoffroy Coomans de Brachene a déjà introduit une question écrite au Parlement à l’attention de Pascal Smet. "Sur le site Openpermits.brussels (NDLR, répertoriant les procédures urbanistiques en cours dans tout Bruxelles), plusieurs demandes de permis d'urbanisme seraient à l’instruction actuellement". "Une coïncidence?", s'interroge le député libéral qui souhaite savoir à quels avantages a droit la copropriété en cas de validation du classement.

Intervention financière régionale ?

Car demeure la question de l’intervention financière des pouvoirs publics dans d’éventuels travaux de rénovations du bâtiment. La façade avant, par exemple, nécessite une remise en valeur et une opération de restitution de son aspect original. Car, qui dit classement, dit possibilité de subventions régionales. On parle d’une participation à hauteur de 80% dans le cadre des études et de 40% pour les travaux en eux-mêmes (biens privés).

"L’ouverture d’une procédure de classement n’implique pas forcément un classement", nuance le cabinet de Pascal Smet. "Et le classement n’implique pas automatiquement une intervention financière de la Région". Toutes les demandes ne sont pas forcément acceptées et des conditions sont prévues.

"Le montant de la subvention est accordé dans les limites des crédits budgétaires disponibles", dit la Région, et calculé ou limité selon différents critères comme l’utilité des travaux entrepris ou la pertinence des techniques, les différents devis ou offres, les prix habituellement pratiqués…