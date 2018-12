Une ex-échevine Ecolo réclame à Schaerbeek le paiement de primes entre 2002 et 2011

Six ans après avoir quitté sa charge à Schaerbeek, Tamimount Essaïdi, ancienne échevine Ecolo de la Prévention, décide de réclamer aux autorités communales le paiement de primes. Il s'agit de primes de fin d'année, non perçues entre 2002 à 2011, d'un montant d'environ 1000 euros par an. L'ancienne échevine, qui a depuis entretemps quitté le parti Ecolo, a adressé un courrier formel à la commune, appuyant sa demande sur des bases légales.

Pour comprendre la requête de Tamimount Essaïdi, il faut remonter plus de 15 ans en arrière. Début des années 2000, la majorité FDF-PRL-PS-Ecolo qui vient de s'installer avec le bourgmestre Bernard Clerfayt à sa tête doit se rendre à l'évidence: les caisses sont vides, le déficit financier de la commune se chiffre en millions. Place aux économies à tous les niveaux! Une mesure va mal passer auprès du personnel communal, CPAS compris: la suppression de la prime de fin d'année. Symboliquement, en soutien au personnel, bourgmestre et échevins décident également de ne pas percevoir la prime de fin d'année.

"A l'époque, la démarche de mes collègues était hypocrite"

Mais la démarche tenait plus du coup de communication, estime aujourd'hui Tamimount Essaïdi. Contactée par la RTBF, elle explique s'être opposée, à l'époque, à la suppression de la prime pour les travailleurs communaux et les échevins. "Ecolo-Groen était contre. Pourquoi? Parce que nous estimions tout le monde y avait droit. En ce qui concerne les échevins, il faut replacer les choses dans leur contexte. Moi, je ne cumulais pas ma fonction d'échevine avec une autre fonction, parlementaire comme le bourgmestre ou dans le privé comme Etienne Noël (NDLR: MR puis Libéraux schaerbeekois) ou Georges Verzin (NDLR: MR) durant cette mandature-là. D'autres échevins et le bourgmestre cumulaient et donc avaient finalement droit à cette prime ou un complément significatif de salaires via leur(s) autre(s) mandat(s). La démarche de mes collègues était donc totalement hypocrite. D'ailleurs, c'est en découvrant récemment par la presse le montant des émoluments d'Etienne Noël auprès de Finances.brussels (SRIB) que j'ai décidé d'écrire ce courrier et d'exiger mon droit."

Un droit, car Tamimount Essaïdi avance également un argument légal. "Pour les travailleurs communaux, une compensation a été trouvée: la prime de fin d'année a été remplacée par des chèques-repas. Pour les échevins, il n'y avait! Mais le versement de la prime est un droit. Quand décision est prise de la supprimer pour les échevins, c'est une décision du Collège, nous ne signons rien. Sa suppression était donc illégale car cette prime était un droit."

"Je ne comptais pas mes heures"

L'ancienne échevine Ecolo se souvient aussi de la charge de travail. "Quand j'étais échevine, je ne comptais pas mes heures. J'étais totalement dévouée à ma fonction, je prestais 70 heures par semaine. J'avais des responsabilités, une pression. Quand vous enlevez la rétrocession au parti Ecolo qui était entre 400 et 500 euros, il me restait 2800-2900 euros nets par mois, sans aucun frais de représentations, avec des enfants à charge. Je ne vais pas me plaindre. Mais au regard des heures prestées, ce salaire ne correspondait pas. Lorsque je n'ai plus été échevine en 2012, je me suis retrouvée au chômage. A l'inverse, mes collègues députés, en cas de non-élection aurait eu droit à ses indemnités de départ."

Tamimount Essaïdi insiste: "Ma démarche n'a pas pour objectif de "gratter" de l'argent. Il s'agit simplement d'exiger un droit. Un droit qui au jour d'aujourd'hui n'est pas pris en compte dans le calcul de ma pension. Un droit par rapport au fait que certains de mes collègues ont servi un discours éthique mais qui sonnait en réalité creux au regard de leur situation financière personnelle."

Ne pas créer un précédent

La lettre de Tamimount Essaïdi est aujourd'hui entre les mains des autorités communales. Elle est en cours d'analyse par le collège et les services juridiques. Schaerbeek veut prendre le temps avant de répondre. Car si la commune accepte de verser le montant des primes à Tamimount Essaïdi, elle créerait un précédent: d'anciens échevins pourraient également réclamer le versement des primes de fin d'année impayées. Soit un montant conséquent! En tout cas, au cabinet du bougmestre Bernard Clerfayt, on se déclare officiellement "étonné" par le courrier de l'ancienne échevine.

"Ma démarche est personnelle", insiste Tamimount Essaïdi. "Aujourd'hui, il n'est pas encore question de faire appel à un avocat. Je recherche une solution à l'amiable."