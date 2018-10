Une étape décisive dans la rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles: le début des études

Le Conservatoire royal de Bruxelles va être examiné sous toutes ses coutures. C'est une étape décisive dans le projet de rénovation des bâtiments qui commence: des études pilotées par l'association momentanée Origin - A2RC Architects-FVWW.

Analyse historique et état des lieux complet des bâtiments

Rénover des bâtiments qui ont traversé le siècle dernier, pour la plupart tous classés, cela ne s'improvise pas. Avant de commencer les travaux, c'est donc le temps des études qui s'impose. Il s'agit donc de réaliser une analyse historique et un état des lieux complet des bâtiments, ainsi qu'un examen approfondi des besoins et des contraintes des utilisateurs, une analyse acoustique et une recherche spécifique pour la restauration d'un orgue d'une richesse unique.

La quasi certitude que des travaux auront lieu

Le projet de rénovation est donc sur les rails. Frédéric De Roos, directeur du Conservatoire francophone s'en réjouit: "Nous sommes particulièrement heureux de cette étape décisive. Non seulement nous avons désormais la quasi certitude que des travaux auront lieu. Mais en plus, ces travaux ont un visage, qui nous a été présenté et qui nous plaît."