Une escroquerie efficace régulièrement perpétrée dans le Brabant wallon

Une septuagénaire waterlootoise a failli être victime, lundi après-midi, d'une escroquerie très efficace régulièrement perpétrée par téléphone, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon.

L'habitante de la rue des Trianons a été appelée par une dame prétendant travailler pour la Commission européenne. Celle-ci lui a affirmé que l'institution lui offrirait une somme de 1280 euros à titre de dédommagement pour des faits antérieurs de harcèlement téléphonique. L'appel a alors été transféré à d'autres prétendus services administratifs et diverses informations ont été demandées à la victime. Au bout d'un certain temps, la Waterlootoise a interrompu la communication avant d'aussitôt faire bloquer sa carte bancaire. La tentative d'escroquerie a donc, cette fois, échoué. "Cette pratique est actuellement très fréquente dans le Brabant wallon et nous constatons que les escrocs parviennent neuf fois sur dix à leurs fins", commente le procureur brabançon Jean-Claude Elslander.