Une éolienne privée de plus de 150 mètres de haut: le rêve d'une famille à Eghezée

Construire une éolienne sur son terrain, c'est possible et c'est même devenu le rêve d'une famille namuroise... Les six frères de la famille Agie se sont associés pour faire construire une éolienne sur leur terrain de Saint-Germain, à Eghezée. Ils ne veulent pas se contenter d'une petite éolienne privée. Ils comptent plutôt acheter une grande éolienne comme celles qu'on croise au bord des autoroutes. Elle dépassera donc les 150 mètres de haut.

Des contraintes à respecter

Avant de choisir le terrain de Saint-Germain, Michel Agie, qui coordonne ce projet familial, a dû vérifier qu'il respectait bien une série de conditions propres aux éoliennes. "La contrainte principale est d'être à 600 mètres des zones d'habitat et à 450 mètres des habitations isolées", explique-t-il. Le terrain doit aussi se trouver à proximité d'un raccordement électrique de grosse puissance afin de ne pas devoir tirer des câbles sur plusieurs kilomètres. Selon Michel Agie, un seul terrain déjà en la possession de la famille respecte ces conditions. Il s'agit de celui de Saint-Germain, dans la commune d'Eghezée.

Le terrain trouvé, il faut maintenant demander l'accord de la commune et de la Région pour implanter cette éolienne dans le paysage wallon. Deux permis sont nécessaires : un permis d'exploitation de l'éolienne et un permis d'environnement. "Dans le cadre de l'implantation d'une éolienne seule, il faut seulement rédiger une notice d'évaluation qui reprend l'ensemble des impacts sur l'environnement que pourraient avoir l'éolienne", précise Johanna D'Hernoncourt, experte dans l'éolien à l'ASBL APERe. Dans le cas de l'éolienne de la famille Agie, le dossier devrait bientôt être rendu. Il ne reste que quelques documents pour le volet environnemental à récupérer.

Devenir un investisseur dans l'éolien

Poser une éolienne de cette taille, ça a un coût : environ trois millions d'euros. Pour financer un tel projet, la famille Agie propose aux habitants de la commune d'investir avec eux et d'en partager les bénéfices.

Pour Michel Agie, l'éolienne sera rentabilisée d'ici cinq à six ans. Il espère pouvoir commencer à la faire tourner avant la fin de l'année.

Un bourgmestre optimiste

La famille Agie a rencontré le bourgmestre d'Eghezée ce lundi pour lui exposer le projet. Après cette rencontre, Rudy Delhaise s'est dit réjoui par l'idée. Ce qui lui plaît le plus : le côté familial et citoyen de cette aventure. Cela change des gros investisseurs éoliens étrangers qui ont construit massivement à Eghezée.