Une enquête externe pointe le malaise des policiers de la zone Bruxelles-Nord : la hiérarchie mise en cause

A la demande de la zone de police Bruxelles-Nord (qui regroupe les communes de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse), l'entreprise Cohézio a réalisé une analyse des risques psychosociaux. Elle a envoyé des questionnaires aux membres du personnel en avril et en mai de cette année. Le taux de réponse atteint quasiment 51%, ce qui permet "de formuler des conclusions pour l'organisation dans son ensemble". Par risques psychosociaux, il faut entendre "la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger".

Des résultats contrastés

Une majorité de répondants considère le contenu du travail comme positif et ils sont 90% à le trouver utile. La charge émotionnelle est jugée négativement à 65%, un résultat normal pour une profession souvent exposée à des situations difficiles ou dangereuses. La variété des tâches, la clarté des objectifs et des missions et l'adéquation entre le contenu du travail et les capacités et les talents propres font l'objet d'une évaluation largement positive. Les conditions de travail obtiennent un score qualifié de "modéré" par Cohézio, tout comme les conditions de vie au travail. Les chose se gâtent lorsque le personnel se prononce sur l'organisation du travail. Ils sont ainsi 59% à estimer que l'employeur accorde trop peu d'attention au bien-être au travail; 63% des répondants considèrent la pénurie de personnel comme l'un des principaux facteurs de risques.

Une hiérarchie peu empathique

La zone de police Bruno a défrayé la chronique pour des faits de harcèlement. Deux inspecteurs se sont suicidés et un membre du personnel civil a fait une tentative de suicide au cours de l'année écoulée. L'enquête de Cohézio permet de mieux cerner l'ampleur du phénomène. Si les relations interpersonnelles obtiennent un score positif, les résultats varient en fonction du niveau analysé. Entre collègues du même niveau hiérarchique, les relations sont bonnes, voire excellentes. Quand on passe au supérieur direct (N+1), le soutien reçu est perçu positivement (61%) mais le feed-back du supérieur direct est plutôt un point d'attention. Par contre, au niveau de la hiérarchie supérieure, les policiers déplorent un manque de reconnaissance (56%)

Des comportements inappropriés laissés sans réaction

36% des répondants indiquent avoir déjà été victimes ou témoins d'un comportement inapproprié au travail. Il s'agit pour l'essentiel de harcèlement, de discrimination et de violence verbale. Dans une moindre mesure, les répondants mentionnent également des faits de harcèlement sexuel et de violence physique. Si la hiérarchie n'est pas directement mise en cause dans ces faits, les collaborateurs de la zone de police sont très nombreux (81%) à déplorer soit l'absence de réaction, soit une réaction jugée inadéquate dans son chef. Pour les répondants, les comportements inappropriés sont relativement fréquents : 26% quotidiennement, 36% de manière hebdomadaire et 27% mensuellement. Pour ce qui concerne les conflits entre membres du personnel, le constat est le même : absence de réaction ou de réaction adéquate de la part de la hiérarchie. Ce qui fait écrire aux enquêteurs de Cohézio: "il se peut que l'on rencontre ici un estompement de la norme où le conflit et le comportement inapproprié seront considérés comme des choses normales, entraînant ainsi l'absence d'intervention appropriée en temps utile".

Réaction de la zone de police

Nous avons sollicité la réaction de la zone de police à ces constats. Fort logiquement, la direction souhaite présenter les conclusions et les recommandations du rapport aux organisations syndicales avant d'en débattre dans la presse. Ce sera chose faite ce mercredi lors d'un comité de concertation de base. La zone précise qu'elle n'est pas restée sans réaction depuis la remise de l'analyse de Cohézion, le 30 juin. "En tant qu’employeur, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Nous avons directement évidemment pris connaissance des recommandations assez génériques de Cohezio. Les réponses concrètes que nous allons y donner en tant qu’autorité ont été définies durant l’été et seront également présentées cette semaine aux organisations syndicales. Une fois concertées avec les organisations syndicales et validées par nos autorités administratives, nous les intègrerons à notre Plan Global de Prévention. De plus, le rapport de Cohezio ainsi que nos propositions d’actions concrètes afin de répondre aux recommandations de Cohezio ont été envoyées à l’Inspecteur du Travail le 12 août 2021, qui nous a remercié de ce suivi". Le rapport de Cohézio tombe mal pour l'actuel directeur opérationnel, Benoît Blanpain, candidat à la succession de Frédéric Dauphin à la direction de la zone de police. En tant que membre de la haute hiérarchie, il est nécessairement concerné par les constats pour le moins mitigés d'une majorité de collaborateurs de la zone. C'est ce 30 septembre qu'aura lieu l'examen des deux candidats chefs de zone devant le jury.