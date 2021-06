Une édition collector pour le festival international du film de Mons

Le Festival International du Film de Mons se tiendra du 9 au 16 juillet. Une édition qui aura lieu pour la première fois en été.

Au programme cette année, 68 films dont 30 premières belges et 88 séances publiques. Et pour cette édition, les organisateurs ont innové: "Il y aura un jury citoyen, c’est une nouveauté. De notre côté, on travaille à la création de la chaîne YouTube du festival. Dans le programme, c’est déjà un programme hors normes par rapport aux deux éditions précédentes. Et puis rien que le fait qu’on puisse faire cette édition qui ne ressemblera à aucune autre, c’est déjà en soi quelque chose d’un peu spécial et d’un peu particulier", souligne Maxime Dieu, délégué général du festival.

Au programme également, des séances abordant certains thèmes comme l’écologie et les droits de l’homme, mais aussi des ateliers cinéma pour les plus jeunes ou bien encore une exposition qui reviendra sur l’édition précédente. La Belgique sera, par ailleurs, mise à l’honneur avec une catégorie qui concernera exclusivement des courts métrages belges.