Une école maternelle en sursis à Wagnelée, il manque… un élève

La petite section maternelle cherche en effet un élève de plus pour éviter la fermeture. Huit enfants sont actuellement inscrits, il en faut neuf. Si aucun candidat ne se présente d'ici la fin de la semaine prochaine, les enfants devront trouver une autre école.

Huit enfants, une institutrice et un psychomotricien. Ils ne sont pas nombreux mais ils font du bruit. Madame Allison est toute nouvelle et, jusqu'à présent, elle était plutôt enthousiaste. "Les enfants sont habitués à cette petite école. Ce serait vraiment dommage de venir les perturber avec une fermeture. Pour moi aussi, je dois bien l'avouer. Au niveau de ma relation avec les enfants mais pas seulement, puisque je perdrais mon emploi. On y pense, immanquablement."