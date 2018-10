Une école en triste état à Saint-Ghislain: les enseignants de la Haute-Ecole Condorcet dénoncent

Les étudiants et les enseignants de la section paramédicale de la Haute Ecole Condorcet dénoncent les conditions déplorables dans lesquelles ils travaillent, depuis plusieurs années pour certains. Des classes insalubres, des laboratoires inopérants. "On n'a pas les bonnes conditions pour nos laboratoires, ni pour apprendre, avec des PC déchargés, des prises qui ne fonctionnent pas, des problèmes de sécurité..." détaille une étudiante.

La visite permet d'illustrer le propos: dalles manquantes, fenêtres cassées, extincteurs périmés et sorties de secours... bloquées. Dans les laboratoires, les hottes sont défectueuses et les sanitaires insuffisants: 20 toilettes pour 800 élèves et une centaine d'enseignants.

La direction de la Haute Ecole Condorcet se défend en annonçant des travaux. Pascal Lambert, directeur-président "la Province vote des budgets chaque année pour améliorer le confort de nos enseignants mais vu l'ampleur du bâtiment, on doit étaler la rénovation de ce bâtiment".

Les enseignants ont interpelé le pouvoir provincial, sans obtenir de réponse jusqu'à présent. Mais il semble que la médiatisation du problème ait porté ses fruits. cet après-midi, dans un communiqué, le Collège provincial annonce qu'il "a invité son administration du patrimoine et de l’enseignement à accélérer le programme de travaux engagé sur ce site afin de rencontrer les griefs légitimes exprimés par le personnel et les étudiants". Dans ce texte, il est expliqué que l'aménagement de l'ancien internat en une implantation de Haute Ecole est un chantier complexe. Une somme d'1,2 million d'euros a déjà été investie pour aménager les locaux. Le remplacement d’un ascenseur est en cours. "Une nouvelle hotte sera installée dans le laboratoire de chimie pour la Toussaint tandis que 100 000 € sont prévus en faveur de sanitaires supplémentaires. 200 000 € seront consacrés à la mise en conformité de la basse tension et 600 000 € à la rénovation du chauffage en 2019. Le Conseil provincial du 25 septembre vient de donner son feu vert au lancement de ce dernier dossier", voilà entre autres, les travaux promis.