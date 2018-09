Une école de Wauthier-Braine contrainte et forcée de déménager

Les 70 élèves de l'école communale des Coccinelles se sont envolés pour un saut de puce de trois km lundi. La raison ? Une fuite de gaz dans un chantier de rénovation de voirie à côté de leur établissement. Un engin a endommagé une conduite de gaz.

Un incident qui s'est déjà produit à plusieurs reprises. Les autorités communales ont donc décidé de réagir, avec une mesure temporaire mais radicale.

"La première fois, il semblerait qu'il y ait eu un problème avec les plans que la commune et l'entreprise avaient reçus d'ORES. La deuxième fois, c'est en mettant un piquet que la conduite a été heurtée. Et ici, de manière assez inexplicable, le grutier a touché une nouvelle fois la conduite au même endroit, explique Francis Brancart, l'échevin de l'Enseignement. On a donc pris la décision, de façon temporaire, de mettre les enfants dans les locaux de l'académie et de l'extra-scolaire à Braine-le-Château, en attendant que les travaux évoluent. L'objectif, c'est évidemment que les enfants puissent se retrouver le plus vite possible dans leur école. Mais nous ne prendrons aucun risque en matière de sécurité !"