Une école d'Andenne annule une classe de neige en Italie à cause du coronavirus

Invoquant le principe de précaution, la ville d'Andenne a décidé d'annuler les classes de neige des élèves de l'école communale de Coutisse. Une classe de 19 enfants devait se rendre à Lanzada (Chiesa in Valmalenco) du 2 au 11 mars prochain. "La Lombardie a décidé d'interdire les voyages scolaires des écoles italiennes à l'intérieur de la région, constate Benjamin Costantini, l'échevin de l'instruction. Il nous paraît raisonnable de leur emboîter le pas et de ne pas envoyer nos propres enfants là-bas." En début de semaine, c'est l'école secondaire de La Providence de Namur qui avait annoncé l'annulation d'un voyage scolaire dans le nord de l'Italie.

Depuis deux jours, les directions d'écoles et les agences de voyages croulent sous les appels inquiets des parents. "L'inquiétude est compréhensible, commente Thibaut Roly, le patron de l'agence Alpina Tours (Namur), le plus gros organisateur de classes de neige en Wallonie. Notre destination principale c'est Chiesa in Valmalenco, une station située dans le nord de la Lombardie. Dans cette vallée, actuellement les interdictions portent sur les rassemblements de plusieurs centaines de personnes dans des endroits confinés, comme des foires commerciales par exemple. Mais la vie dans la station est quasi normale : les gens skient, vont au restaurant, font la fête le soir... A ce stade, les autorités italiennes n'ont pris aucune mesure contraignante pour les habitants de la vallée ou pour les touristes."

De décembre à avril, Alpina Tours envoie environ 5000 petits francophones en classes de neige à Chiesa in Valmalenco. Cette semaine de congé de carnaval, la station italienne est surtout occupée par les familles, mais dès lundi ce sera le retour des écoles. "Pour l'instant, il n'est pas question d'annuler ces classes de neige, commente Thibaut Roly. Mais nous avons chaque jour des réunions avec les autorités locales. Nous suivons la situation presque heure par heure."

Dans un communiqué, l'Union professionnelle des agences de voyages rappelle que les professionnels du voyage doivent consulter les avis émis par les Affaires étrangères et engagent leur responsabilité en organisant des voyages vers des destinations déconseillées par les autorités.