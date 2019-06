Une dizaine de cellules vides au centre commercial bruxellois Docks: comment l'expliquer ?

Liquidation totale, volet baissé… Plusieurs vitrines du Docks cherchent un repreneur. Le centre commercial a-t-il du mal à trouver sa clientèle ? Ouvert en octobre 2016, Docks aurait du attirer 8 millions de visiteurs par an. Aujourd’hui, on serait pourtant loin du compte et sur la centaine de cellules commerciales, une dizaine au moins est vide.

Comment l’expliquer ?

Il faut dire qu’en général, les marques et les enseignes obtiennent des conditions de location très favorables à l’ouverture d’un shopping center car le propriétaire veut remplir son centre commercial. Après trois ans, les conditions changent et c’est à ce moment que les magasins qui n’ont pas trouvé leur clientèle décident de mettre la clef sous le paillasson.

Selon Jean-Luc Calongé, directeur d’AMCV et spécialiste des centres commerciaux, ces défections ne sont pas anormales. Il explique : "Après les 3 premières années, on peut décider d’arrêter sans devoir payer des indemnités. La fin de la troisième année est toujours un cap difficile."

Un "modèle du passé"

Néanmoins, ajoute le spécialiste, le modèle même du centre commercial a vieilli. "Un nouveau centre commercial comme Docks devait trouver sa clientèle mais ce n’est pas facile car le marché est très saturé et les niveaux de pouvoir d’achat sont à la baisse", explique Jean-Luc Calongé. "La situation ne concerne pas que Docks, on sent que les enseignes de grande distribution sont en très grande difficulté. Il n’y a pas un jour sans fermeture. Les centres commerciaux semblent être un modèle du passé."

Les grands shopping centers ont-ils encore un avenir ? La question reste cruciale puisque la ville de Bruxelles entend bien ouvrir un nouveau centre commercial sur le plateau du Heysel dans 3 ou 4 ans.