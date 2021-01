Une dizaine d'animaux intoxiqués dans l'incendie d'une maison à Watermael-Boitsfort

Un incendie s’est déclaré vendredi après-midi dans une maison de l’avenue des Tritons, à Watermael-Boitsfort, où vivaient de nombreux animaux, a indiqué en fin de journée le porte-parole de pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. L’occupante est saine et sauve. Un berger malinois intoxiqué par les fumées a été réanimé sur place et évacué par la police de la zone Marlow (Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem) vers un vétérinaire. Un dragon d’eau et plusieurs geckos ont été transportés par les pompiers à la clinique vétérinaire du Champ du Roi à Etterbeek. Les fumées ont causé la mort de trois chinchillas.

Un dégagement de fumée était visible par les pompiers à leur arrivée sur place. L’incendie, de faible ampleur, a pu être rapidement maîtrisé.

D’après les premiers éléments constatés, il a été causé par un court-circuit dans le vivarium, qui contenait des insectes destinés à nourrir les lézards et geckos présents dans l’habitation. Des chiens et des chats vivaient également dans la maison.

Les pompiers ont dû ventiler les lieux. Le logement reste habitable.