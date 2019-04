Une deuxième journée sans voiture à Bruxelles ? Les députés bruxellois ne s'opposent plus au principe

L'idée est dans l'air depuis deux ans. Imaginée par les Verts, le texte a fait l'objet de discussions enflammées. La majorité tiquait sur une proposition trop radicale à ses yeux. Le texte a donc été remanié, assoupli, soumis au vote... et finalement adopté !

Une deuxième journée sans voiture, en semaine cette fois et à date fixe : le 22 septembre, jour de la journée européenne sans voiture. C'était l'idée émise par le groupe Ecolo/Groen il y a deux ans. Mais pour Véronique Jamoulle, députée PS, pas question de foncer tête baissée !

"La difficulté de la proposition d'Ecolo, c'est une journée sans voiture en semaine. 200.000 navetteurs viennent tous les jours à Bruxelles. Il faut donc faire un maximum pour qu'ils utilisent des modes de transport alternatifs. Et donc prévoir ces transports, les accroitre. Tout cela demande une étude."

La proposition initiale formulée par les Verts est donc remaniée. Une victoire en demi-teinte pour l'Ecolo Céline Delforge, co-auteur du texte.

"Ici, on n'ose pas aller jusqu'au bout de la logique. On voit très bien que tout ce qui touche à la voiture dans notre pays est extrêmement sensible. On sent que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Pourtant, c'est un sujet fondamental ! A un moment donné, il faudra bien sortir de ces logiques majorité-opposition sinon on court à la catastrophe ! Car cela ne peut continuer de la sorte."

Une résolution actuellement non contraignante mais qui fera sans doute à nouveau parler d'elle après les élections.

Précisons que le texte prévoit de demander des études complémentaires pour voir comment cela peut se concrétiser, notamment au niveau des transports en commun. Et ce, dans le but de ne pas pénaliser les navetteurs qui viennent travailler à Bruxelles.