Une députée wallonne présente ses vœux "explosifs" sur Youtube en chantant… Pas sûr que son parti apprécie

Originaire de Péruwelz (Hainaut), la députée wallonne et sénatrice Véronique Waroux (cdH) a décidé de présenter ses vœux… sur Youtube. Une pratique a priori de plus en plus courante, mais dans ce cas-ci elle pourrait bien se mettre à dos son propre parti !

Véronique Waroux avait en effet annoncé il y a quelques mois qu'elle ne se présenterait pas aux prochaines élections fédérales et régionales. Une promesse qu'elle compte tenir, nous a-t-elle confié, mais elle ne ferme pas la porte de la politique pour autant.