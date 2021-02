Une découverte archéologique du Moyen Âge sur un chantier bruxellois

Une structure circulaire en bois, probablement du 14e siècle, a été mise au jour lors d’importants travaux, rue du Marais près de la rue Neuve.

C’est Pascal Smet, le secrétaire d'Etat bruxellois en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, qui a révélé la trouvaille sur son compte Twitter.

"Depuis le début du terrassement, nos archéologues sont sur place pour regarder comment ça se passe", explique Julie Timmerman, archéologue pour Urban. Brussels, "c’est grâce à la clause archéologique dans le permis de ce chantier que nous avons pu suivre les travaux."

La découverte n’est donc pas totalement le fruit du hasard, elle représente toutefois une belle surprise pour les archéologues. "C’est une grande structure circulaire en bois, elle doit faire un peu moins d’un mètre de diamètre. Il s’agit de planches, de deux tonneaux mis l’un sur l’autre. Il y a un cerclage fait de fines baguettes autour", explique l’archéologue responsable des fouilles.

Un tonneau ou un puits ?

La nature de l’objet reste à définir mais deux hypothèses tiennent la corde : soit un espace de stockage soit un puits. Des analyses plus approfondies vont suivre. Pour l’heure, l’équipe est occupée au démontage et au nettoyage de la pièce. Elle ira ensuite en laboratoire pour subir différents tests, notamment une datation au carbon-14.

Il s’agira de confirmer l’hypothèse des chercheurs, ils estiment que l’objet remonte au 14e siècle, en plein Moyen Âge. Ce lieu, aujourd’hui au cœur de la ville, était alors dédié à l’agriculture. "A cette époque, on trouve encore à l’intérieur de l’enceinte de Bruxelles des endroits destinés à nourrir la population. On avait donc des terres de culture", explique Julie Timmerman.

L’archéologue se réjouit de pouvoir analyser sa trouvaille car les vestiges du genre sont rares, un seul exemple comparable existe à Bruxelles. Les fouilles sur ce chantier devraient permettre de mieux comprendre la vie quotidienne des Bruxellois du Moyen Âge, "on va en apprendre sur l’aménagement du territoire, les niveaux de circulation et la topographie de l’époque. Qu’est-ce qui était cultivé, quel type de plantes, de légumes ? Comment ils amendaient leur terre ? On aura des réponses à tout ça".

Les travaux sont loin d’être terminés, le travail archéologique sur place pourrait révéler d’autres objets anciens. C’est en tout cas ce qu’espèrent les archéologues.