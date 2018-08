Une centaine de nouvelles places de covoiturage à la sortie de l'E429 à Frasnes

L'aménagement du nouveau parking de covoiturage de Frasnes-lez-Anvaing, au croisement de la N60 et de la sortie 31 Frasnes de l'E429/A8, débutera le lundi 6 août. Cette aire de stationnement comptabilisera un total de 95 places de parking pour véhicules légers (dont quatre places réservées aux personnes à mobilité réduite) et deux abris pour les deux-roues (motos et vélos). Le parking devrait être terminé pour la fin 2018, si les conditions météorologiques sont favorables.

Ce chantier représente un budget d'environ 293.000 euros (HTVA), financé par la SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO, le SPW Infrastructures, et en partenariat avec la commune de Frasnes-lez-Anvaing, impliquée dans l'achat du terrain, ainsi qu'avec le soutien de l'intercommunale IDETA.

La SOFICO compte actuellement quinze parkings de covoiturage répartis en Wallonie, pour un total de 1109 emplacements.

A ces 15 parkings s'ajouteront prochainement ceux de Hingeon (33 places) et Fernelmont (29 places) le long de l'E42/A15, en cours de finalisation.

"En Belgique, trois voitures sur quatre ne comptent qu'une seule personne à bord en heure de pointe. 10% d'autosolistes en moins permettrait de diminuer les files de 40%. 25 % d'autosolistes en moins mettrait un terme aux embouteillages", estime le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio.