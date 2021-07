Une centaine de migrants dorment en rue à Bruxelles depuis plus d'un an

Depuis la pandémie de Covid-19, le Parc Maximilien n'est plus accessible aux réfugiés transitant par la Belgique dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne. Or, le parc servait de "dortoir" à tous ceux qui n'ont pas la chance de passer la nuit chez un hébergeur de la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés ou dans l'une des structures bruxelloises d'accueil d'urgence.

Les lieux d'accueil de nuit se sont raréfiés avec le déconfinement. Certains hôtels qui hébergeaient des personnes sans abri ont repris leurs activités habituelles et les alternatives disponibles sont actuellement saturées. "Mercredi passé, nous avons recensé 103 personnes qui dormaient dehors en divers endroits de Bruxelles", explique Medhi Kassou, le porte-parole de la plateforme citoyenne. "Ils sont environ 70 à dormir au Quai des Péniches, le long du canal. Les autres sont disséminés en divers endroits. Pour la plupart, il s'agit d'Erythréens et de Soudanais."

La présence de ces personnes en errance pose un souci à certains habitants des immeubles à appartements fraîchement construits sur le Quai des Péniches. Les deux personnes rencontrées ne tiennent aucun propos hostile aux transmigrants mais ils déplorent la situation et demandent aux autorités de trouver une solution pérenne qui convienne aussi bien aux intéressés qu'aux habitants.

"Pour nous, ça provoque des nuisances surtout parce qu'il y a énormément de saleté", déplore cette habitante du 1er étage. "A cause des déchets qu'ils laissent derrière eux. Sinon, bon, ils viennent le soir, ils s'installent et puis ils repartent le matin. (...) On essaie de leur venir en aide mais on a déjà contacté toutes les instances possibles et imaginables mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de résultats".

Une entrevue avec le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, est prévue dans les prochaines semaines.