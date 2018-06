Une centaine de citoyens ont protesté contre le "dispositif anti-SDF" à Bruxelles-Midi

Environ 100 personnes ont protesté samedi à 13h00 devant le tunnel piétonnier et cyclable de la gare de Bruxelles-Midi. Elles s'indignent de la fermeture le 8 juin dernier de ce lieu parallèle à la rue des Vétérinaires, qui servait d'abri à plusieurs personnes sans domicile fixe. En outre, le tunnel est un maillon fort de l'itinéraire cyclable régional. "C'est une mauvaise manière de s'attaquer au problème de la pauvreté en plus d'une mauvaise décision sur le plan de la sécurité routière", affirment les manifestants, qui exigent la réouverture du tunnel aussi vite que possible.

"Droit à un toit"

"De 20 à 30 sans-abri, vagabonds et autres personnes séjournaient quotidiennement dans ce tunnel. Les services sociaux et organisations de lutte contre la pauvreté ont travaillé pendant des mois avec ces personnes mais du jour au lendemain le tunnel a été fermé avec des grilles et plus personne ne peut y entrer ou en sortir", déplore Anne Löwenthal.

Quelque 80 associations réunies dans l'appel "Droit à un toit" ont publié une lettre ouverte, à la suite de laquelle le bourgmestre de Saint-Gilles et Infrabel ont annoncé que certains sans-abri seraient relogés dans des bâtiments d'Infrabel, au moins jusqu'à la fin de l'hiver. "Mais ce n'est pas suffisant. Le tunnel doit rouvrir", plaide l'activiste.