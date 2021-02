Une cellule Psy-Covid au Chirec pour soutenir les victimes de la pandémie

L’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale est de plus en plus inquiétant. Adolescents, personnes âgées, indépendants, les symptômes dépressifs touchent tous les âges et tous les milieux. A Auderghem, l’hôpital Delta (Chirec) ouvrait ce mardi une nouvelle consultation destinée précisément à ceux qui souffrent d’isolement, de repli sur soi et recherchent du soutien. Sarah Katz est la coordinatrice de la nouvelle cellule Psy-Covid. "La crise sanitaire dure maintenant depuis près d’un an et on en voit de plus en plus les conséquences : troubles du sommeil, idées noires, sentiment de solitude". Les consultations ont lieu à l’hôpital et non par écran ou téléphone interposé. "Venir à l’hôpital pour voir son thérapeute aura un effet positif car certains ne sont plus sortis de chez eux depuis des mois."