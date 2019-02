Une cellule pour identifier le malaise au sein des administrations louviéroises

Fin décembre, la CGSP avait déposé un préavis de grève dénonçant notamment le manque d'effectifs et la pression grandissante sur les épaules des travailleurs. Il y a quelques jours, des affichettes réclamant la démission du bourgmestre ont même été placardées un peu partout dans les locaux. Une étape de plus dans la tension qui monte mais qui a provoqué une prise de conscience.

Comme souvent dans pareil cas, la dégradation du climat de travail au sein de l'administration louviéroise est due à plusieurs facteurs.

"C'est la taille des équipes, ou de petits événements du quotidien qui ne sont pas réglés rapidement, explique Calogero Marina, délégué principal CGSP. C'est aussi un manque de reconnaissance. C'est un management parfois assez dur, une distance ressentie par le personnel vis-à-vis des instances de décision."

Le constat date d'il y a plusieurs mois. C'est surtout l'attitude de certains managers qui, selon le syndicat, pose problème. "Ce constat, on l'a donné au bourgmestre. Il a mis en place une cellule pour pouvoir discuter du malaise et en déterminer les causes. On travaille de manière pluridisciplinaire, entre le bourgmestre et syndicats, ainsi que les dirigeants."

Une prise de conscience des problèmes par les autorités communales donc, saluée par les syndicats qui espèrent à présent des avancées concrètes et rapides. "Il faut qu'une nouvelle politique sociale soit mise en place, qu'on puisse impulser quelque chose de nouveau à La Louvière. Un management bienveillant et non plus un leadership très dur, très émotionnel comme on a pu parfois le constater dans certains services."

L'enjeu sera d'y parvenir, malgré les réductions des moyens humains et financiers. Une réduction imposée par le CRAC (le Centre Régional d'Aide aux Communes), la tutelle financière de la Région wallonne qui limite pour l'instant les dépenses de la Ville.