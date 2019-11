Une canalisation de gaz endommagée à Uccle. Les pompiers contrôlent la situation

Un engin de chantier a accidentellement rompu une canalisation de gaz basse pression, ce matin, vers 11H15, rue Egide Van Ophem à Uccle. Le gaz s'est enflammé, créant une sorte de colonne de feu. Les équipes des pompiers de Bruxelles et de l'opérateur Sibelga sont sur place. Ils ont la situation sous contrôle. Personne n'a été blessé et aucune habitation n'a dû être évacuée. Des habitants du quartier se plaignent d'avoir été privés d'électricité à cause de la fonte d'un câble électrique qui a provoqué un court-circuit. Une bonne dizaine de pompiers du Siamu sont encore sur place mais les opérations touchent à leur fin, selon leur porte-parole, Walter Dereeuw.