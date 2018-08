Une camionnette heurte un tracteur à Estinnes: deux morts et quatre blessés

La collision, particulièrement violente, a eu lieu à Rouvroy, lundi en fin d’après-midi. Elle a provoqué l'embrasement des deux véhicules.

La camionnette transportait six personnes, des résidents d'une institution pour handicapés du Hainaut et leurs accompagnateurs. La conductrice du véhicule et l'un des résidents ont perdu la vie.

Quatre autres ont été blessées, dont une plus grièvement. Elle souffre de fractures multiples.

Tous les blessés ont été pris en charge par les secours de la zone Hainaut Centre et envoyés dans des hôpitaux de la région.

Deux personnes en état de choc ont également dû être hospitalisées.