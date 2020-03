Une bande organisée "violente" mise hors d'état de nuire à Namur

Plusieurs vols "cargo" ont été perpétrés vers la mi-octobre 2019 sur les parkings autoroutiers de Huplanche et Fernelmont. Plusieurs suspects originaires de Bruxelles ont été interpellés depuis le début de l’enquête. Un butin de 30 mètres cubes de marchandise a déjà été retrouvé.

La bande se rendait sur les parkings au volant de voitures volées. Leur cible : des camions "cargo", des transporteurs de marchandises. Les sept malfrats attendaient que ces camions se stationnent sur les parkings. Puis, à l’abri des regards, les visitaient et prenaient le butin qui les intéressaient. La bande pouvait perpétrer jusqu’à dix visites nocturnes, les raids étaient parfois violents. Une fois la marchandise volée, elle était transportée vers un magasin bruxellois… qui se chargeait de la revente.

Des interpellations et un butin

Un juge d’instruction a pris l’affaire en mains. Au cours de l’enquête, 80 policiers sont mobilisés et remontent la filière. Cinq personnes sont interpellées et privées de liberté, toutes de nationalité algérienne ou marocaine et âgées entre 30 et 50 ans. Un des suspects a reçu un ordre de quitter le territoire, deux autres ont été relaxés et deux ont été placés sous mandat d’arrêt. Trois auteurs n’ont pas encore été retrouvés.

Le butin retrouvé est impressionnant et représente pas moins de 30 mètres cubes de marchandise. Citons notamment plus de cent machines à café Nespresso, des centaines de vêtements et de chaussures de marque, des téléviseurs, des produits cosmétiques en quantité, et même…. des chaises roulantes. Depuis les perquisitions, les devoirs d’enquête ont permis d’identifier d’autres complices dont le locataire des box. Les enquêteurs s’attellent désormais à la recherche des fuyards.