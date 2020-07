Une bande de la fin de l'autoroute E40 réquisitionnée en piste cyclable

Bruxelles Mobilité vient de terminer l’installation d’une piste cyclable bidirectionnelle le long de l’E40. Située sur l’une des bandes de l’autoroute, séparée par des blocs de béton, la piste cyclable est censée relier à terme la Région bruxelloise aux "autoroutes cyclables" du Brabant Flamand. Depuis vendredi dernier les cyclistes peuvent donc emprunter l’autoroute pour entrer ou sortir de la capitale.

"Le problème ce sont les voitures à côté qui polluent et puis les blocs de bétons ne sont pas tops", confie l’un des premiers cyclistes à utiliser la parcelle. "Ils auraient peut-être dû penser à faire un beau revêtement avant d’ouvrir ça pour les cyclistes mais, l’avantage c’est que c’est un raccourci et ça m’évite de monter et descendre", La piste est pour le moment peu indiquée. Ce lundi matin entre dix et onze heures, seuls deux cyclistes ont tenté l’expérience.

Derrière ce raccourci, l’idée est de simplifier l’entrée dans Bruxelles en provenance du Brabant Flamand. "Nous réalisons en partenariat avec la Flandre, une bonne connexion avec l’autoroute cyclable de Brabant. En tant que cycliste, vous pouvez vous rendre directement au centre de Bruxelles via l’itinéraire de l’E40", explique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité. Plus localement, l’intention est d’apaiser le quartier Reyers qui constitue un pôle important d’activité en déviant les vélos de la rue Colonel Bourg. "Après le rétrécissement de l’autoroute E40 entre la frontière régionale et le boulevard Reyers, l’aménagement de la piste cyclable constitue une étape de plus pour apaiser cette entrée en ville".

Un maillage de pistes cyclables sécurisées

Cette parcelle cyclable d’environ deux kilomètres est actuellement en phase de test. Elle vient s’ajouter à plusieurs autres infrastructures. Leur objectif est de quadriller la région bruxelloise pour permettre un déplacement sécurisé. Certaines de ces nouvelles installations cyclables sont déjà en place rue de la Loi, le long du Boulevard Sylvain Dupuis, sur l’avenue Louise et la chaussée de la Hulpe.